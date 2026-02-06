Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Военно-воздушных силах (ВВС) страны. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Воздушные силы Вооруженных сил. Будут там кадровые изменения, в части областей, в подразделениях – то, что касается защиты (...) На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в своем публичном заявлении посчитал работу ВВС Украины неудовлетворительной. По его словам, он обсудил проблемы систем противовоздушной обороны с командующим ВВС Украины Анатолием Кривоножко и министром обороны страны Михаилом Федоровым.

До этого украинский лидер раскритиковал состояние дорог в Киеве после непогоды в украинской столице. Сделал он это перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Туском.