США ввели санкции против 14 иранских танкеров

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка против Ирана, включив в него 14 танкеров, имеющих отношение к исламской республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение американского Минфина.

© Газета.Ru

Помимо этого, под ограничения попали 15 компаний, зарегистрированных в таких странах, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Санкции также были наложены на двух физических лиц.

Представители Государственного департамента США подчеркнули, что данные санкции обусловлены «незаконными операциями в сфере торговли иранской нефтью и нефтепродуктами».

В январе Соединенные Штаты объявили о расширении санкционных мер в отношении Ирана. В обновленный список ограничений вошли 21 физическое и юридическое лицо, а также танкер. По утверждению США, они связаны с шиитским военно-политическим движением «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующим север Йемена.

Ранее в МИД Ирана назвали условие для продолжения переговоров с США по ядерной сделке.