Рубио выступил с обвинениями в адрес России

Госсекретарь Марко Рубио обвинил Россию в якобы несоблюдении положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и заявил о необходимости создания нового соглашения, включающего Китай. Об этом политик написал в своей статье, приуроченной к истечению срока действия документа.

«Россия приостановила свое участие в ДСНВ в 2023 году, хотя годами нарушала его положения (...). Перед США стоял выбор: взять на себя обязательства в одностороннем порядке или признать, что новая эпоха требует нового подхода. Не старый добрый СНВ, а что-то новое. Договор, учитывающий, что вскоре США придется иметь дело не с одним, а с двумя ядерными державами — Россией и Китаем», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, американская сторона осознает, что процесс может занять время.

«На заключение предыдущих соглашений, в том числе ДСНВ, уходили годы, и они основывались на многолетних прецедентах. Кроме того, они заключались между двумя державами, а не между тремя или более. Однако если что-то дается с трудом, это не значит, что мы не должны стремиться к цели или соглашаться на меньшее», — указал госсекретарь.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик от США по СНВ-III в 2010 году Роуз Геттемюллер заявила, что отсутствие реакции главы Белого дома Дональда Трампа на предложение России продлить действие ДСНВ делает США «плохими парнями».