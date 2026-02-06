Стала известна цель визита в Москву председателя ОБСЕ

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис назвал цель своего визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кассиса, он прибыл в Москву ради выстраивания диалога с Россией. При этом он подчеркнул, что не рассчитывает достигнуть каких-либо договоренностей.

«Наша цель заключалась не в достижении договоренности, а в выстраивании диалога», — объяснил он.

Ранее Кассис заявил, что в ОБСЕ готовы принять министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совете глав Министерств иностранных дел организации, который пройдет в декабре в швейцарском городе Лугано.