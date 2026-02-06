Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала опубликованный президентом США Дональдом Трампом ролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян. Об этом сообщает CNBC.

"Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы - в образе персонажей из мультфильма "Король Лев", - сказала Левитт.

Видеоролик длиной около минуты Трамп опубликовал в соцсети в Truth Social. В нем говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу бывшего американского лидера Джо Байдена.

Трамп опубликовал видео с семьей Обамы в виде обезьян

В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме "Король Лев". В начале февраля Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году.