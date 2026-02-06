В Сети появилась новая теория о жизни и смерти Эпштейна

В социальных сетях и на тематических форумах набирает популярность новая конспирологическая теория, ставящая под сомнение официальную версию смерти финансиста Джеффри Эпштейна.

Напомним, Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних, был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в августе 2019 года; официальной причиной смерти названо самоубийство.

Поводом для новых слухов стала активность в интернет-пространстве. Как пишет портал Primetimer, внимание пользователей привлек аккаунт с ником littlestjeffi в одной из популярных многопользовательских компьютерных игр. Профиль, зарегистрированный на это имя, предположительно проявлял активность после 2019 года, а данные о его геолокации указывали на Израиль.

Энтузиасты, анализируя цифровой след, нашли возможные связи между этим ником и Джеффри Эпштейном, что и породило гипотезу о его возможном инсценированном самоубийстве и бегстве.

После того как теория стала стремительно распространяться в Сети и привлекла массовое внимание, аккаунт littlestjeffi был переведен в закрытый (приватный) режим, что лишь подлило масла в огонь домыслов. Сторонники версии задаются вопросом, почему профиль стал скрытым именно после всплеска интереса, интерпретируя это как попытку скрыть улики.