Брат умершего в американской тюрьме Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу президента США Дональда Трампа, так как он якобы собирался «назвать имена». Документ был опубликован Минюстом США в декабре 2025 года.

В обращении Марка Эпштейна говорится, что его брат Джеффри был убит в своей камере.

Брат также заявил, что у него есть основания полагать, что убийство было санкционировано Трампом, поскольку финансист собирался раскрыть имена.

Ранее сообщалось, что возможная дата начала третьей мировой войны есть в новых файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассекреченных Минюстом США.