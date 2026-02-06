Стубб прокомментировал отправку военных в Гренландию

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал отправку двух военных его страны в Гренландию. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

По словам политика, ажиотаж вокруг этой новости является недоразумением. Как объяснил Стубб, военных отправили в целях разведки, которую согласовали с США.

«Где-то здесь произошел сломанный телефон. <...> США вряд ли испугаются двух солдат, которых Финляндия отправит, чтобы проверить ситуацию в Гренландии. И то, что они делали, было, по сути, подготовкой к военным учениям», — объяснил он.

Ранее Стубб назвал заявления об угрозе НАТО со стороны России «шумом».