В США освободили терроризирующего Дженнифер Энистон сталкера

В США освободили 49-летнего Джимми Карвайла, который в течение двух лет преследовал актрису Дженнифер Энистон. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

© Lenta.ru

Суд Лос-Анджелеса признал Карвайла недееспособным для участия в процессе и назначил ему план амбулаторного лечения. Также сталкера обязали носить электронный браслет с трекером, отслеживающим геолокацию, не употреблять алкоголь и держаться на расстоянии не менее 1,5 километра от дома актрисы.

«Дженнифер пребывает в постоянном ощущении страха. Мистер Карвайл не оставит ее в покое и наверняка снова начнет преследовать при первой же возможности», — заявили адвокаты звезды сериала «Друзья».

В мае 2025 года мужчина был задержан полицией после того, как на автомобиле протаранил ворота ее особняка в Бел-Эйре. Тогда ущерб превысил 50 тысяч долларов, а сама Энистон осталась в состоянии шока и какое-то время страдала от паранойи. В судебных документах упоминалось, что Карвайл страдает психозом, шизофренией и эротоманией.

Ранее Энистон призналась, что не смогла родить детей из-за проблем со здоровьем. По словам актрисы, ее задевают статьи о том, что она не стала матерью из-за своей эгоистичности и зацикленности на карьере.