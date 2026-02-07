Несколько стран изучают возможность открыть свои консульства в Гренландии

Вслед за Францией и Канадой свои консульства в Гренландии могут открыть и другие государства, заявил в интервью телеканалу TV2 министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

О каких именно странах идет речь, он не уточнил. По словам министра, налаживание и укрепление связей с "остальным миром" имеет для острова огромное значение.

Расмуссен прибыл в Гренландию вечером 7 февраля на мероприятия по случаю открытия канадского консульства. На борту корабля береговой охраны Канады Jean Goodwill в Нууке он встретился со своей канадской коллегой Анитой Ананд и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. На открытие министр опоздал из-за технических проблем с самолетом.

Моцфельдт в интервью TV2 назвала появление консульства Канады в Гренландии "важным сигналом, что мы не одиноки". По ее словам, МИД острова приветствует возможное открытие консульств других стран.

Французское консульство в Гренландии официально открылось 6 февраля, его возглавил дипломат Жан-Ноэль Пуарье. Франция стала первой страной Евросоюза, чье представительство появилось на острове.