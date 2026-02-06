В столице Омана завершился первый раунд переговоров США и Ирана

В столице Омана Маскате завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Ирана.

Как сообщил корреспондент портала Axios со ссылкой на осведомленные источники, Иран и США договорились продолжить диалог в будущем.

"В ближайшие дни состоится еще один раунд переговоров. На данный момент обе делегации вернутся в свои страны", - говорится в публикации.

Информацию также подтвердили иранские СМИ, отмечая, что на переговорах было достигнуто согласие продолжить диалог, однако конкретных деталей сделки выработано не было.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи охарактеризовал ее как "хороший старт". Он подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим озабоченность, а сами консультации были "длительными и насыщенными". По его словам, атмосфера переговоров была конструктивной, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

В то же время глава иранского МИД указал, что между сторонами по-прежнему сохраняется "серьезное недоверие", сформировавшееся за предыдущие годы. Это недоверие остается одним из ключевых препятствий для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

"Мы должны его преодолеть, чтобы выработать рамки новых переговоров", - добавил Аракчи.

Тегеран также четко обозначил свои условия для продолжения диалога. Глава иранского МИД обратил внимание на то, что любые переговоры должны вестись "в спокойной обстановке, без угроз и давления". Отказ от языка ультиматумов, по его мнению, является обязательным условием сохранения дипломатического трека.

Иранская сторона также уточнила, что предметом диалога с Вашингтоном остается исключительно ядерная тематика.

"Мы не ведем переговоры с США ни по каким другим вопросам", - пояснил министр.

По его словам, никаких конкретных технических деталей или параметров возможного соглашения стороны пока не обсуждали. Основной задачей нынешнего этапа являлось восстановление минимального уровня доверия и согласование процедур для дальнейшего диалога.

При этом Аракчи сообщил, что возобновление переговоров не означает ослабления мер безопасности. Он напомнил, что вооруженные силы Исламской Республики по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности.

"Даже во время переговоров мы не можем позволить себе утратить бдительность", - подчеркнул министр, добавив, что Иран "больше не позволит легко себя обмануть".

Со своей стороны, представители США публичных комментариев по итогам встречи в Маскате пока не сделали.

Переговоры в Маскате стали первой очной встречей представителей Ирана и США после многомесячной паузы, возникшей на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке летом 2025 года, когда открытая фаза ирано-израильского конфликта фактически заморозила переговорный процесс. До этого Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций при посредничестве Омана.