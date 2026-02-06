На Украине раскрыли подробности переговоров в Абу-Даби

Переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.

«Главный вопрос, который обсуждался по военному треку — это процедура разведения сторон, как это должно технически происходить. Поднимался вопрос определения сроков и процедур по прекращению огня и прекращению боевых действий, мониторингу», — добавил источник.

Уточняется, что представители Москвы и Киева не рассматривали вопрос изменения численности украинской армии и запрета на определенные виды вооружения в ней. Стороны вместе с тем согласовали провести следующую встречу в ближайшее время в том же составе.

Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивной и очень сложной работой

Ранее стало известно, что Украина хочет добиться гарантий безопасности для Одессы. Сообщалось, что Киев считает этот пункт критически важным.