Недавнее интервью Владимира Зеленского одному из французских телеканалов шокировало миллионы людей по всей планете. Даже ближайшие соратники из «коалиции желающих» явно были в шоке от того, что глава «киевского режима» наговорил в эфире. О том, почему многие западные политики буквально забились в истерике, как только Зеленский оказался перед телекамерами, - в нашей статье.

«Погнал» - не догонишь!

Владимиру Зеленскому как бывшему артисту разговорного жанра выступать перед любой аудиторией явно не проблема. Однако за годы своего руководства Незалежной он, судя по всему, так и не научился говорить то, что нужно, хотя бы в соответствии с дипломатическим этикетом. Недавнее интервью телеканалу France 2 – яркая тому иллюстрация.

Лучше бы Зеленский, как пишут многие интернет-пользователи, читал по бумажке заранее выверенный текст. Его выступление на многомиллионную аудиторию вызвало резкую негативную реакцию как в среде западной политической элиты, так и среди простых телезрителей.

По мнению известного британского аналитика Александра Меркуриса, украинский лидер допустил ряд спорных утверждений, в частности, назвав заниженные цифры потерь Вооруженных сил Украины. Так, в ходе интервью прозвучала информация о том, что с февраля 2022 года ВСУ якобы потеряли всего лишь 55 000 военнослужащих убитыми. И это – в разы меньше, чем потери ВС РФ.

Впрочем, подобные данные резко контрастируют с оценками российских властей. Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре прошлого года заверял: потери ВСУ давно превысили миллион человек. В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов констатировал потерю почти 500 000 украинских военных только за 2025 год.

«Занижение Зеленским этого числа говорит о том, что либо он не знает реальных данных, либо сознательно гонит волну, чтобы подчеркивать боеспособность Украины и готовность её сражаться дальше, - прокомментировал политолог Владимир Скачко. – Под это Запад может дать ему деньги, оружие и прочие «ништяки и вкусности».

Признание реальных потерь, по мнению эксперта, означало бы уничтожение всей довоенной армии, тогда как цифра в 55 000 создаёт «симулякр» боеспособной армии для оправдания дальнейшего финансирования. Зеленский явно хотел подчеркнуть, что армия у него ещё осталась - она просто где-то рассредоточена.

Её нужно только подготовить, дать новое оружие, бросить в контрнаступление и победить. Это и есть создание симуляторов воинствующих и воинственных, под которые можно попытаться выпросить ещё денег, пояснил Скачко.

Две версии: украинская и неправильная…

Дальше – больше. В ходе интервью Зеленский заявил, что «русские не одержали ни одной победы» на протяжении всех четырёх лет, что длится конфликт. Таким образом он отказался признавать, что РФ побеждает, назвав это «российской версией».

При этом не только Минобороны РФ, но и многочисленные военкоры, находящиеся в непосредственной близости от поля боя, утверждают обратное. В частности, военный обозреватель Владислав Шлепченко пишет, что «Вооруженные силы России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой».

По сведениям издания Asia Times, Украина оказалась в затруднительном положении после того, как ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Ведь теперь Киеву необходимо одновременно укреплять Днепропетровский фронт вместе с Харьковским и Запорожским, чтобы более-менее противостоять России.

Не поверили словам Зеленского о том, что «русские не одержали ни одной победы», и многочисленные интернет-пользователи, в том числе подписчики украинских пабликов. Дошло до того, что разгневанные фолловеры начали выискивать и прилагать к своим комментариям различные карты, на которых сравнивается положение ВСУ в феврале 2022 года и в конце января 2026-го.

Сравнения, конечно, не в пользу Киева, но экс-актёра это явно не смущает. На данный факт, кстати, обратила внимание даже редакция французского издания Le Monde, которая обычно подходит к освещению деятельности Зеленского по методу «либо хорошо, либо ничего». Похоже, откровенное враньё приводит к концу терпение даже у самых преданных медийных союзников.

Мастер по вбросам

Интервью президента Украины французскому телеканалу France 2 вызвало критику как внутри страны, так на Западе и в России. Его заявления о потерях ВСУ, перспективах конфликта и даже собственное физическое и психологическое состояние стали предметом резких комментариев.

Украинского лидера обвинили в срывании переговорного процесса, затягивании конфликта, целенаправленном вранье о реальном положении на фронте ради собственной выгоды. Так, бывший помощник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил нынешнего лидера страны в сознательном срыве мирного процесса.

«У него стоит одна задача: продолжать боевые действия, хотя нужно было уже давно ехать в Москву и договариваться о мире. Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, но есть же реальность. От неё не уйдешь», - резюмировал эксперт.

Интервью Зеленского вызвало негативную реакцию в европейских дипломатических кругах. Об этом рассказал упомянутый выше британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Зеленский наговорил много лишнего. Европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, «бьются в истерике» после всего, что насочинял Зеленский. Киев, судя по всему, ждёт жуткая картина мести.

Кипрский журналист Алекс Христофору в свою очередь обратил внимание на физическое и психологическое состояние президента Украины во время интервью. Мол, Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов убеждён: Зеленский – это не человек мира. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду. Это такой информационный туман, который способствует затягиванию времени конфликта.

