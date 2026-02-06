Военные действия Киева, как считает чешский политолог Петр Друлак, лишены четкой стратегии и напоминают медиашоу.

«Украинцы ведут военные действия как спектакль, – отметил он в интервью Parlamentní listy. – Проводимые ими военные операции бессмысленны с военной точки зрения». «Больше подходят для телекамер», – указал эксперт.

Из-за необдуманных решений Зеленского Украина, по его словам, переживает демографический и политический кризисы, сталкиваясь с усталостью и внутренним сопротивлением общества.