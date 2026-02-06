Чешский политолог Петр Друлак заявил, что военные операции ВСУ «напоминают медиа-шоу». Об этом сообщает Parlamentní listy.

По словам Друлака, действия Киева лишены стратегии и напоминают спектакль. Он также добавил, что из-за подобных необдуманных решений Украина столкнулась с демографическим и политическим кризисом, а также внутренним сопротивлением со стороны общества.

«Украинцы ведут военные действия как спектакль. Военные операции, которые они проводят, бессмысленны с военной точки зрения, но подходят для телекамер», — заявил политолог.

Ранее Владимир Зеленский назвал работу Воздушных сил ВСУ неудовлетворительной.