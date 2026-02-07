Фон дер Ляйен призвала ЕС оперативно утвердить новые санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно утвердить 20-й пакет антироссийских санкций.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Теперь я призываю государства-члены оперативно утвердить эти новые санкции», — говорится в документе.

США подготовили новые антироссийские санкции

Глава ЕК также заявила, что в 20-м пакете европейских санкций против России предусмотрен полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, а также внесение в «чёрный список» ещё 20 региональных банков страны.