Генсек НАТО Марк Рютте делает всё возможное, чтобы саботировать мирные переговоры России, США и Украины. Об этом пишет Strategic Culture.

Отмечается, что речь Рютте в Верховной раде представляет собой тщательно спланированный шаг, направленный на саботаж переговорных усилий.

«Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении войск может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с Россией невозможным», — говорится в статье.

Ранее Рютте, выступая в полупустом зале Верховной рады, сообщил, что иностранный военный контингент появится на территории страны сразу после заключения мирного соглашения.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что слова Рютте в Раде означают подготовку интервенции на Украину.