Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был уволен на фоне громкого коррупционного скандала, продолжает передвигаться по Киеву с кортежем и охраной. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что Ермак продолжает встречаться с высокопоставленными чиновниками Украины. К примеру, в январе он провел несколько встреч, включая разговор с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и советником Зеленского Камышиным. Кроме того, Ермак побывал дома у секретаря СНБО Рустема Умерова. Как объяснил сам Умеров, эта встреча носила частный характер.

Издание также отмечает, что 1 февраля Ермак встретился с Зеленским на территории элитного санатория «Конча-Заспа».

Символы насилия: раскрыта мрачная цель оккультизма Ермака

Напомним, что 28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось сразу после того, как антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП провели обыски в его квартире и офисе. После этого Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении.

Ранее стало известно, что Ермак вернулся в адвокатуру.