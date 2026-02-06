Британский принц Гарри хранит коллекцию шевронов с нацистской символикой, которую ему подарили боевики «Правого сектора»* из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно благодаря новому видео, которое его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл, опубликовала в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

На опубликованных кадрах Меган Маркл подходит к Гарри, сидящему за рабочим столом, и передает ему коробку шоколада. Принц с улыбкой принимает подарок от супруги и говорит «Я люблю тебя».

Все это время на фоне за спиной Гарри виднеется коллекция армейских шевронов, которые принадлежит Вооруженным силам Украины и нацистским группировкам украинской армии. Рядом с ними стоит модель черного военного вертолета.

В сентябре минувшего года принц Гарри неожиданно прибыл в Киев. По данным СМИ, член королевской семьи приехал на Украину в рамках приглашения местного правительства. Одной из целей визита была помощь в реабилитации тысяч военнослужащих, которых ранили на фронте.

