В Европе назвали следующего гегемона

Следующим гегемоном Европы может стать Германия, которая наращивает военную мощь. Об этом пишет The Economist.

Авторы журнала отмечают, что Германия в 2025 году на оборону потратила больше, чем любая другая страна Европы в абсолютном выражении. Немецкий военный бюджет занимает сегодня четвертое место в мире.

По мнению обозревателей издания, если Германия продолжит следовать намеченному курсу, она станет великой военной державой к 2030 году.

Однако ее военное доминирование в итоге может привести к расколу на континенте, предупредили эксперты.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности вести переговоры с Российской Федерацией, но предостерег от открытия переговорных каналов, не согласованных на уровне Европы, Украины и Соединенных Штатов.