Рубио анонсировал переговоры "с позиции силы"

Вашингтон, как написал на странице в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, собирается «с позиции силы» вести переговоры по новому договору о сокращении наступательных вооружений.

По его словам, США установят «высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров».

«Мы будем вести переговоры с позиции силы», - подчеркнул политик.

5 февраля истек срок действия СНВ-III - последнего договора между РФ и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва, как было заявлено, готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и на основе анализа военной политики Вашингтона намерена выстраивать свою линию.