Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

© GIAN EHRENZELLER/EPA/TACC

Европейский союз всегда готов к переговорам с Россией, однако намерен проводить их без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

Читать новость полностью

В файлах Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой

© Zuma/TACC

Возможная дата начала третьей мировой войны есть в новых файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассекреченных Минюстом США.

Читать новость полностью

Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

© Сергей Карпухин/ТАСС

Покушение на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева демонстрирует, что Украина готова на постоянные провокации с целью срыва переговоров. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читать новость полностью

Названы ближайшие цели ВС РФ

Освобожденное российскими военными село Поповка в Сумской областью стало частью образовавшегося в регионе плацдарма, который можно будет расширить за счет расположенных неподалеку населенных пунктов. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, назвав ближайшие цели ВС РФ на этом участке фронта.

Читать новость полностью

Стало известно, зачем Мишустин летал в Бразилию

Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Бразилию был направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества со стратегическим партнером в Латинской Америке. Эксперты выделяют несколько ключевых направлений, делающих эти отношения взаимовыгодными, пишут «Ведомости».

Читать новость полностью

Раскрыта дальнейшая судьба Нурлана Сабурова

Адвокат Александр Бенхин допустил, что российские правоохранители могут проверить высказывания комика Нурлана Сабурова на наличие состава преступления. Об этом юрист рассказал News.ru.

Читать новость полностью

Борьба за покупателей: танкеры с российской нефтью устремились в Восточную Азию

Более десяти танкеров с российской нефтью марки «Урал» либо следуют в Азию, либо дрейфуют у побережья, ожидая покупателя. По данным аналитических агентств, общий объем нефти на этих судах составляет от 10 до 12 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg.

Читать новость полностью

Расшифрован текст, который может переписать историю

Недавно обнаруженная хроника VIII века, написанная на сирийском языке и переведенная на арабский, проливает свет на переход от поздней античности к исламу. Рукопись, датируемая 712–713 гг., была найдена в монастыре Святой Екатерины в Египте, передает OAW.

Читать новость полностью

Тутберидзе задолжала налоговой более миллиона рублей

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оказалась должна налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственные источники.

Читать новость полностью

Exeed отреагировал на сообщения о массовых поломках своих авто на морозе

© Exeed

Китайский автобренд Exeed, входящий в состав концерна Chery, опубликовал заявление по следам сообщений о массовых поломках своих автомобилей в России из-за сильных холодов.

Читать новость полностью