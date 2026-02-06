«США могут разрушить Кубу»: удастся ли помочь Острову свободы

США угрожают разрушить Кубу и обкладывают ее разрушительными санкциями. Как сообщает «КП», спецкор Григорий Кубатьян пообщался с жителями острова и кубинцами по крови о том, как развивается ситуация и какие перспективы есть у Гаваны и Москвы.

«Война с нами обойдется дорого»

Кубинский писатель Луис Толедо Санде живет в Гаване. Раньше он работал дипломатом в посольстве страны в Испании, а теперь пишет книги о кубинской культуре и Хосе Марти — идеологе кубинской независимости.

«Наша молодежь про революцию знает только из книг. Люди забыли, почему она случилась и для чего была нужна. Враг этим пользуется. Душит нас санкциями, убивает экономику, а потом говорит, что социализм неэффективен. Но революционное правительство выбрано большинством народа», — заявил Санде.

Он с тревогой наблюдает за изменениями общества. На Кубу возвращается частное предпринимательство, открываются магазины и кафе. Однако пока остров независим — США не дадут его населению жить. Кубинские мигранты в Америке открыто призывают бомбардировать остров.

«Трамп только что убил 32 кубинца в Венесуэле. Но нас много миллионов. США могут разрушить Кубу, но война с нами обойдется дорого», — уверен Луис.

Нехватка энергии

Пожелавший остаться анонимным россиянин, проживающий на острове, отметил, что у жителей есть проблемы с электричеством. На Кубе его производят из мазута. Купить его сложно, а напрямую оплатить и вовсе невозможно — требуется большое количество посредников, что увеличивает цену.

«Кубинские ТЭС изношены. Оплатить и доставить оборудование сложно. В прошлом году несколько раз был блэкаут, электричество отсутствовало во всей стране. Кроме больниц, пекарен и отелей. В стране за год вырабатывается до 18 млн кВт*ч. А нужно в два раза больше!», — заявил он.

Для решения дефицита энергии на Кубе открывают парки с солнечными батареями, но заменить старые ТЭС они не смогут. СССР хотел построить на острове АЭС, однако не успел, хотя атомный городок остался.

Мужчина добавляет, что техника тоже устарела, не хватает бензина: это не позволяет ни убирать улицы, ни перерабатывать сахарный тростник. Остается туризм, однако с ним не все так просто — еще в 1996 году США приняли закон, позволяющий привлекать к ответственности в Штатах любые компании, работающей на Кубе. До недавнего времени его не применяли, однако президент США Дональд Трамп ввел его в действие.

Лишили союзника

Живущий в России мужчина с кубинскими корнями отмечает, что единственным союзником Кубы, который давал ей нефть, была Венесуэла. Остается Мексика, но и ее танкеры американцы могут захватить. Экономические трудности вызывают социальные: из-за бедности развиваются преступность, наркоторговля, коррупция. Китай же не столько помогает, сколько «прихватывает» на Кубе что может.

Другая проблема острова — иссякший человеческий ресурс. Во времена СССР у кубинцев было хорошее образование, и страна экспортировала специалистов. Однако многие остались за границей и не хотят возвращаться. А без кадров деградируют все отрасли экономики и культуры, в том числе образование.

Однако зачем американцам Куба? По мнению россиянина, причина кроется в политике. Во Флориде, от которой зависят результаты выборов американского президента, живет 4 млн американских кубинцев — большинство из них ненавидят социалистическое правительство Кубы, поскольку их предки лишились имущества в ходе национализации.

«Кубинцы из Майами хотят разорвать остров на куски. Мечтают отомстить. Они воспитаны в ненависти. Когда умер Фидель Кастро, на 8-й улице в Майами они устроили карнавал», — заявил он.

Кубинская диаспора в США богата и влиятельна, а Трамп получил поддержку Флориды на выборах из-за того, что обещал заняться Кубой. Если он ничего не сделает, то на следующих выборах президентом может стать уже кубинец из Майами — госсекретарь Марко Рубио.