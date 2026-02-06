Лукашенко признался, что не разбирается в двух вещах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не сильно разбирается «в куреве и алкоголе», поскольку категорически против «гробить свое здоровье».

Об этом он заявил на совещании с руководством совета министров рамках обсуждения ужесточения лицензирования торговли электронными сигаретами в республике, передает «БелТА».

«Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Говорят, что это хуже, чем табак. Послушаем специалистов и примем соответствующее решение», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в вопросе ограничений и запретов производства и оборота электронных сигарет тоже нужно знать меру, поскольку это может привести к подпольной торговле, отметил Лукашенко. Особое беспокойство вызывает растущая популярность электронных сигарет среди студентов и школьников.

Шпиц Лукашенко случайно стал звездой выборов в Белоруссии

До этого Лукашенко заявил, что искоренить пьянство рабочих эффективно поможет отсутствие задержек заработных плат.

Работники, отметил он, у которых задерживаются выплаты, злоупотребляют крепким алкоголем. Это, по мнению белорусского лидера, становится для них своего рода выходом из кризисной ситуации.