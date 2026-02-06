Эпштейн и обвинения в изнасиловании: громкие скандалы королевской семьи Норвегии

Обычно закрытая для публики королевская семья Норвегии на этой неделе оказалась под пристальным вниманием общественности, поскольку начался судебный процесс по делу об изнасиловании против пасынка наследного принца. За несколько дней до этого были обнародованы документы, связывающие принцессу Норвегии с Джеффри Эпштейном, рассказал CNN.

29-летний Мариус Борг Хёйби 3 февраля предстал перед окружным судом Осло, рассматривающим дело об изнасиловании. Ожидается, что судебный процесс продлится семь недель. По словам экспертов, это беспрецедентный момент для норвежской королевской семьи, известной своей «стабильностью». Сам Хёйби отрицает обвинения в изнасиловании.

Пасынку наследного принца предъявлено обвинение по 38 пунктам, включая изнасилование и неоднократный абьюз в отношении бывшей партнерши. Согласно обвинительным документам, с которыми ознакомился CNN, обвинения включают неоднократные удары по лицу, удушение, угрозы и уничтожение имущества девушки.

Согласно документам, обвинения также включают шесть пунктов, связанных с видео- или фотосъемкой половых актов без согласия, а также правонарушения, связанные с наркотиками и нарушениями правил дорожного движения. Если Хёйби признают виновным, ему может грозить более десяти лет тюрьмы.

Хёйби, пасынок норвежского наследного принца Хокона, не входит в норвежскую линию престолонаследия, поскольку родился до того, как его мать, Метте-Марит, вышла замуж за Хокона и стала принцессой в 2001 году.

Адвокат защиты Петар Секулич заявил, что Хёйби «отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений, касающихся абьюза».

Как сообщили норвежские СМИ, во вторник Хёйби признал свою вину в нанесении телесных повреждений и частично признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в других правонарушениях, связанных с наркотиками и дорожным движением.

Незадолго до этого Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по делу опального финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в том числе электронную переписку между Эпштейном и кронпринцессой Метте-Марит. Документы показывают, что она также проживала в его доме во Флориде четыре дня в 2013 году, пишет Le Monde.

В одном электронном письме Метте-Марит спрашивала Эпштейна, «неуместно ли матери предлагать своему 15-летнему сыну изображение двух обнаженных женщин, несущих доску для серфинга, в качестве обоев». В другом письме принцесса сказала Эпштейну, что он «очень обаятельный».

Когда Эпштейн в 2012 году сказал ей, что находится в Париже «в поисках жены», она ответила, что французская столица «подходит для супружеской измены», а «скандинавки лучше подходят на роль жен». К тому моменту Эпштейн уже признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

В конце прошлой недели Метте-Марит прокомментировала свою «неловкую» дружбу с финансистом.

«Я проявила недальновидность и глубоко сожалею о любых контактах с Эпштейном. Это просто позор», - заявила она.

52-летняя Метте-Марит заявила, что она виновата в том, что «не проверила биографию Эпштейна более тщательно и не поняла достаточно быстро, каким человеком он был».

Несмотря на шок от обвинений, выдвинутых против сына принцессы, норвежцы будут следить за судебным процессом в основном из-за переживаний за всю семью в целом, отмечает CNN. Королевская семья пользуется всеобщей симпатией и возглавляется популярным «дедушкой» - королем Харальдом, говорят эксперты по королевской семье.

По заявлению королевского дома, ни Хокон, ни наследная принцесса не намерены присутствовать в зале суда - это явный признак попыток семьи публично дистанцироваться от дела.