В МИД Литвы высказались о переезде Тихановской

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую никто не выгонял из Литвы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его цитирует латвийская газета Diena.

«Я не согласен с утверждением о том, что Светлана Тихановская была выгнана из Вильнюса, это неправда», — отметил министр, уточнив, что ее офис работает в стране с той же аккредитацией, что и раньше.

По словам Будриса, Литва обеспечивает максимальную безопасность белорусской оппозиции, а новости о недостаточной охране оппозиционеров он воспринимает как личное оскорбление.

В январе этого года Sputnik Литва сообщил, что Тихановская со своим «офисом» планируют перебраться из Литвы в Польшу. Журналисты предположили, что причиной переезда стало решение литовских властей, принятое в конце минувшего года, о снижении уровня охраны для белорусского политика.

В настоящее время обеспечением безопасности Тихановской занимаются полицейские. До этого ее охраняла Служба безопасности руководства, в чьи обязанности входит охрана высших должностных лиц Литвы, включая президента Гитанаса Науседу.