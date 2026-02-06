В МИД Литвы высказались о переезде Тихановской

Глава МИД Литвы Будрис: никто не выгонял Тихановскую из страны
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую никто не выгонял из Литвы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его цитирует латвийская газета Diena.
«Я не согласен с утверждением о том, что Светлана Тихановская была выгнана из Вильнюса, это неправда», — отметил министр, уточнив, что ее офис работает в стране с той же аккредитацией, что и раньше.
По словам Будриса, Литва обеспечивает максимальную безопасность белорусской оппозиции, а новости о недостаточной охране оппозиционеров он воспринимает как личное оскорбление.
В январе этого года Sputnik Литва сообщил, что Тихановская со своим «офисом» планируют перебраться из Литвы в Польшу. Журналисты предположили, что причиной переезда стало решение литовских властей, принятое в конце минувшего года, о снижении уровня охраны для белорусского политика.
Лукашенко рассказал о войне в Белоруссии
В настоящее время обеспечением безопасности Тихановской занимаются полицейские. До этого ее охраняла Служба безопасности руководства, в чьи обязанности входит охрана высших должностных лиц Литвы, включая президента Гитанаса Науседу.