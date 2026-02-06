Премьер Словакии заявил, что не пишет SMS и избегает email

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы депутатов о возможных контактах его окружения с американскими политическими фигурами Стивеном Бенноном и Джеффри Эпштейном, заявил, что не использует привычные средства цифровой связи и не владеет информацией по обсуждаемой теме. Об этом сообщает издание «Известия».

© Газета.Ru

Политик подчеркнул, что не несет ответственности за переписку других людей и не располагает сведениями о тех, о ком шла речь в вопросах парламентариев.

«У меня нет телефона, я не пишу SMS, я даже избегаю электронной почты», – сказал он.

Во время выступления Фицо также сообщил о планах Братиславы оспорить решение Евросоюза о запрете поставок российского газа с 2027 года. По его словам, такая мера наносит экономический ущерб не только Словакии, но и другим странам региона. Премьер отметил, что ограничение фактически носит характер санкций и, по его мнению, должно было приниматься при единогласной поддержке государств ЕС, однако Еврокомиссия утвердила его квалифицированным большинством голосов.

Фицо добавил, что Словакия намерена придерживаться самостоятельной внешней политики и рассчитывает на экономические и дипломатические преимущества от выбранного курса.