Что происходит в мире сегодня: покушение на замглавы ГРУ и взрыв в мечети

В пятницу, 6 февраля, в Москве было совершено покушение на замглавы ГРУ Владимира Алексеева. В этот же день в столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв в шиитской мечети.

В Москве совершили покушение на замглавы ГРУ

В пятницу, 6 февраля, в жилом доме на Волоколамском шоссе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, он госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Преступник скрылся с места происшествия. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Взрыв в мечети Исламабада

В столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Как сообщает Anadolu Ajansı, погиб 31 человек, еще 169 получили ранения.

Источник в полиции заявил, что количество жертв может вырасти, пишет The Economic Times. По словам источника, взрыв был совершен террористом-смертником.

Китай обратился к США после истечения ДСНВ

Китай призвал США возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности с Россией, сообщает China Daily со ссылкой на представителя МИД Китая Линь Цзяня. С таким заявлением Пекин выступил после того, как президент США Дональд Трамп рассказал о планах заменить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) новым соглашением.

В Китае заявили, что не знают деталей плана Трампа. Линь подчеркнул, что Пекин и международное сообщество ожидают, что Вашингтон обсудит дальнейшие действия с Москвой.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Индийском океане в 40 километрах к югу от побережья острова Ява произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к югу от города Понорого (провинция Восточная Ява). Землетрясение оценивается как «разрушительное».

Венгрия отказалась поддержать отправку войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит планы своих союзников по НАТО по размещению войск на Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что войска стран альянса могут появиться на Украине «сразу же» после заключения мирного соглашения. Орбан указал, что это будет означать прямое столкновение с Россией. Премьер Венгрии отметил, что в России каждый день предупреждают: «не делайте этого, потому что солдаты западных стран станут военной целью».