Возможная дата начала третьей мировой войны есть в новых файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассекреченных Минюстом США.

В Сети распространяется скриншот письма, из которого следует, что уже в это воскресенье, 8 февраля, может начаться новый глобальный конфликт. При этом подлинность документа не подтверждена.

В файлах Эпштейна говорится, что Байдена убили в 2019 году

Предположительно, письмо отправил на электронную почту Эпштейну инженер Джеймс Хейвуд из Массачусетского технологического института в июле 2018 года.

«Инвесторы хотят убедиться в нашей готовности спланировать 8 февраля 2026 года», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна содержатся материалы, указывающие на то, что экс-президента США Джо Байдена нет в живых с 2019 года.