Президента Молдавии номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента Молдавии Майю Санду номинировали на Нобелевскую премию мира.

Один из депутатов Норвегии считает, что политик «находилась на передовой защиты демократии в Европе».

— Я, конечно, ценю это и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей, — сказала Санда в эфире TV8.

По ее словам, премию заслуживают украинцы, вернувшиеся из российского плена.

2 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот обеспечит справедливый мир на Украине.

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. По словам американского лидера, подобное решение является «прекрасным жестом взаимного уважения».

Нобелевский центр мира заявил, что Нобелевская премия, в отличие от нобелевской медали, не может быть передана другому лицу. При этом, по словам представителей, передача нобелевских медалей является достаточно распространенным явлением.