В Москву тайно прибыл дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн — как утверждается, для переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым. Как сообщает «Царьград», официальной информации пока нет, но, скорее всего, речь идет о перспективах нормализации двусторонних отношений и решения украинской проблемы.

Заявления сторон

Париж переговорную повестку официально не подтверждает. 3 февраля Эммануэль Макрон заявлял, что подготовка к возможным контактам с Владимиром Путиным ведется «на техническом уровне». Еще в декабре он говорил, что в интересах как европейцев, так и украинцев найти «подходящую основу» для возобновления дискуссии.

При этом 1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отмечал, что европейцы должны иметь возможность пользоваться «каналом для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо».

21 декабря прошлого года, в ответ на слова Макрона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Путин тоже готов вести диалог с французским лидером — если «есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить». При этом Москва давала понять, что если Париж хочет возобновить контакт, то должен сделать первый шаг.

4 февраля Песков подтвердил, что на рабочем уровне действительно есть контакты.

«В предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет», — добавил пресс-секретарь.

Макрон меняет курс

В России распространено мнение, что Франция лишь прощупывает почву, нежели готовит реальную смену политического курса. Однако это не так по нескольким причинам.

О серьезности Макрона свидетельствует недовольство Владимира Зеленского, которое было заметно в его новом интервью французским СМИ. Кроме того, Эстония и Латвия вдруг высказались за назначение европейского посланника для переговоров с Россией — последними управляет Великобритания, которая явно хочет перехватить повестку у французов.

На фоне контактов Лондон начал информационную атаку на Париж, заявляя о его ненадежности. В частности, об этом заявило издание The Telegraph, утверждая, что Германия переориентировалась на сотрудничество с Италией для «переустройства» Европы.

«Могут ли они сейчас работать с Макроном? Не совсем. Он скоро покинет свой пост, а Франция находится в нестабильном состоянии. Немцы ненавидят нестабильность», — заявил один из дипломатов.

Собственные интересы

Понять, почему французские власти решили сменить курс, можно оценив происходящее в мире. США и Европа перестали быть друзьями, а через 20-30 лет могут стать врагами. Президент США Дональд Трамп решил, что Вашингтон должен забрать у Европы зависимые территории на примере Гренландии. Таких регионов не мало и у Парижа.

Кроме того, Китай все меньше нуждается в Европе — теперь Парижу приходится просить Пекин об инвестициях. Еще хуже для Франции то, что США с Британией еще до Трампа определили Германию «главной по Европе», а Берлин претендует и на то, что останется после Вашингтона и Лондона на Украине.

В таких условиях французским властям больше не нужно враждовать с Россией, которая хоть и забрала ее бывшие колонии в Африке, при этом вредя собственным интересам в пользу интересов соперников.

Пока Франция будет единственной страной, которая решила зондировать почву для восстановления отношений с РФ. Однако уже через полгода может возникнуть очередь. И хоть Париж пока столкнется с критикой от большинства стран Европы, в ближайшее время это может измениться.