Ким Чен Ын признал ошибку и «пустословие» властей КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике политику властей в области развития сельских территорий, заявив, что местные деревни по-прежнему страдают от бедности и «истощения». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван, он обвинил чиновников в «пустословии» и показном, демонстративном характере проводимых преобразований. По его словам, реальная помощь сельским районам зачастую подменялась символическим благоустройством лишь отдельных посёлков, в то время как в большинстве провинций существенных изменений не происходило.

Ким Чен Ын также признал ошибочным подход, при котором государственные инвестиции носят формальный, неэффективный характер.

