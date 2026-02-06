В файлах Эпштейна говорится, что Байдена убили в 2019 году
Материалы, указывающие на то, что экс-президента США Джо Байдена нет в живых с 2019 года, содержатся в новых рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В одном из писем говорится, что Байден был убит в 2019 году, а его роль исполняет скрывающийся под маской актер.
Также в файлах утверждается, что настоящий Байден был «злым, больным, озлобленным человеком, который издевался над детьми, включая собственных».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о ментальном состоянии своего предшественника. По словам действующего американского лидера, Джо Байден в период нахождения у власти даже не осознавал, что занимает высший государственный пост.