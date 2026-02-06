В России оценили просьбу Трампа по ядерному договору

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа по заключению нового договора о ядерных вооружениях с Россией и оценил соответствующие перспективы.

Ранее Трамп заявил, что Москве и Вашингтону следует отказаться от сохранения ряда положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и вместо этого разработать новое соглашение.

Трамп исходит из того, что прекративший действие ДСНВ был заключен давно – в другой ситуации, поэтому он хочет заключить новое соглашение. Но, по его словам, новый договор должен быть заключен при участии Китая. Кроме того, документ должен устраивать американцев в контексте инициативы Трампа по противоракетной обороне, которую он назвал «Золотой купол». И в дальнейшем президент США будет продвигать эти два пункта, чтобы новое соглашение соответствовало его представлениям о «правильном договоре». Однако здесь возникают проблемы. Во-первых, Китай не собирается присоединятся к такому договору. Во-вторых, в России отмечают, что заключение нового договора невозможно без учета ядерных арсеналов Франции и Англии. А эти страны тоже вряд ли собираются присоединятся к соглашению. Поэтому здесь встают вопросы о том, кто будет в числе участников нового соглашения, подпишут ли Соединенные Штаты соглашение без Китая. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Трамп не намерен включать американскую систему ПРО «Золотой купол» в договор, который может стать заменой ДСНВ, подчеркнул эксперт.

«Он исходит из того, каждая из сторон соглашения может по своему выбору организовывать свою противоракетную оборону. И американцы собираются разместить элементы системы «Золотой купол» даже в Гренландии. Поэтому здесь с ними тоже будет крайне сложно договориться», - отметил специалист,

Макаркин назвал маловероятным подписание нового договора с США о ядерных вооружениях в обозримой перспективе.

«В 1987 году СССР и США заключили договор о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) ввиду того, что было принято соответствующее политическое решение. Стороны решили подписать соглашение на тех условиях, которые до этого их не устраивали. Во-вторых, тогда действовал договор по противоракетной обороне. В-третьих, тогда было желание сблизиться с США в рамках того, что [советский лидер] Михаил Горбачев называл «новым политическим мышлением». В-четвертых, в те времена в СССР уже разваливалась экономика, и было решено, что страна не выдерживает тогдашней гонки ядерных вооружений. На основании этих аргументов странам удалось быстро договориться друг с другом. Но сейчас ситуация иная. Опыт Горбачева считается крайне неудачным. Договора с США о противоракетной обороне нет. Отношения с Западом находятся на низком уровне. Связи с США держатся только на отношениях с конкретным человеком – с Дональдом Трампом. И что будет дальше – непонятно. Поэтому в короткий срок договориться о заключении нового соглашения будет крайне сложно», - заявил политолог.

Госдеп США выдвинул условие для нового соглашения с Россией

В Кремле ранее рассказали о переговорах с США по ДСНВ в Абу-Даби.