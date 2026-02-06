Президент США Дональд Трамп своим опровержением слов Владимира Зеленского о нарушении Россией энергетического перемирия показал, что европейские страны не обладают все информацией, а также поставил в очень неприятное положение СМИ. Об этом пишет в своей статье для РИА Новости политический обозреватель Владимир Корнилов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Россию о недельном энергетическом перемирии в связи с накрывшей Украину волной холода. После того, как Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении перемирия, американский лидер опроверг эту информацию, подчеркнув, что президент Владимир Путин «сдержал свое слово».

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, что свое заявление о том, что у русских теперь «четыре дня в неделе, а не семь», Владимир Зеленский сделал, стоя рядом с генсеком НАТО Марком Рютте.

И европейские газеты поддержали этот посыл. В частности, британская The Guardian опубликовала огромный материал под заголовком: «Москву обвинили в нарушении сделки с Трампом», а датская Jyllands-Posten заявила о том, что «Трамп унижен Путиным», отметил эксперт.

«Такого рода статьи появились практически в каждой мейнстримной газете Европы. Наверняка многие редакторы захотели отозвать свои тиражи из печати, когда глубокой ночью по европейскому времени Трамп, сидя в Овальном зале, подтвердил, что Россия выполнила абсолютно все договоренности, а Владимир Путин сдержал слово. Что ж, Зеленский просил Трампа отреагировать — тот и отреагировал», — констатировал Владимир Корнилов.

При этом, по его словам, этот случай показателен не только тем, что «мейнстримная пресса Запада в очередной раз высекла себя», но и тем, что Россия и США ведут диалог напрямую, а Зеленский, Рютте и в целом вся Европа находятся в стороне от этого процесса.

«И на этом фоне совершенно по-иному звучит громкое заявление генсека НАТО с трибуны Верховной рады о том, что сразу после заключения мирного соглашения европейцы разместят контингенты на Украине», — говорится в статье.

При этом о серьезных сдвигах в позиции европейцев наглядно свидетельствуют публичные заявления лидеров Прибалтийских стран о необходимости восстановления прямого диалога Европы с Россией, а также смена тона публикаций ведущих западных экспертов.

В частности, британский «кремленолог» Марк Галеотти, который в 2022-2023 годах предрекали «скорое поражение Кремля», опубликовал на этой неделе в газете The i Paper статью под заголовком «Путин на пороге исторической победы», заметил Владимир Корнилов.

«Не стоит питать иллюзий относительно возжелавших вдруг «поговорить с Россией по душам» [президента Франции Эммануэля] Макрона или эстонских деятелей. Они видят свою задачу в том, чтобы торпедировать мирный процесс, а если это не получится — обеспечить его срыв после заключения сделки. Именно поэтому Россия и ведет прямой диалог с руководством Соединенных Штатов (…) Мнение политических карликов, которые сами себя поставили в положение зависимости от американского «папочки», никого уже не интересует», — уверен эксперт.

Ранее на фоне проведения мирных переговоров с участием России, Украины и США в СМИ появилась информация, что главы государств и правительств европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

Публично эту инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По их мнению, Украине необходима помощь «в этих очень жестких переговорах».