Украина выдвинула новое требование Евросоюзу

Украине необходимо четкое политическое решение стран-членов ЕС о вступлении бывшей советской республики в европейское объединение в 2027 году. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, сообщает «Страна.ua».

По его словам, украинской стороне нужно четкое политическое решение относительно членства страны уже в 2027 году.

Вступление Киева в Европейский союз является частью гарантий безопасности республики при разрешении конфликта на Украине, поделился своей точкой зрения он.

Ранее стало известно, что план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предполагает возможность вступления Киева в европейское объединение в 2027 году.