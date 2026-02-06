Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Армения как новое «поле битвы» России и США

В июне 2026-го армяне проголосуют на парламентских выборах. С 2022 года Ереван перестроил свою внешнюю политику, отказавшись от исторически тесных связей с Россией, продвинулся в переговорах о нормализации отношений с Азербайджаном и бросил вызов историческим убеждениям армян, пишет Newsweek. Ожидается, что летнее голосование станет референдумом по поводу спорной политики правительства. На фоне этой неспокойной обстановки множество игроков стремятся повлиять на выборы и стратегическую траекторию Армении. Вместо того чтобы придерживаться подхода «с нами или против нас», внешним игрокам стоит признать, что Армения может служить гораздо лучшим мостом, чем полем битвы, считает автор статьи. В декабре главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Армения обратилась к Брюсселю за «помощью в борьбе со злонамеренным влиянием, подобной той, которую ЕС оказал Молдавии». Намекая на Россию, Каллас открыто признает план ЕС повлиять на выборы в Армении в пользу правящей партии, подчеркивает автор статьи. ЕС считал исход выборов в Молдавии крайне важным и потратил значительные ресурсы на поддержку партии президента Майи Санду.

Кишинев запретил участие двух партий в выборах всего за несколько дней до голосования. Назвав эти силы «пророссийскими», ЕС закрыл глаза на явно недемократический шаг. Поддержка правящей партии на выборах в Армении предоставляет Брюсселю возможность подпитывать проевропейские настроения среди армян, способствовать дальнейшему отдалению страны от России и обеспечивать стратегические интересы ЕС в регионе в целом (это особенно актуально на фоне ослабления влияния ЕС в Грузии). Москва поддерживает небольшую, но символически значимую военную базу недалеко от армяно-турецкой границы, а экономические связи России с Арменией охватывают несколько стратегических отраслей. Роль Еревана как единственного стратегического партнера США в регионе стимулирует американскую поддержку премьера Никола Пашиняна. Азербайджан и Турция также заинтересованы в том, чтобы партия Пашиняна осталась у власти. Пашинян - самый расположенный к переговорам армянский лидер с конца 1990-х годов. Такая динамика рискует превратить Армению (и Южный Кавказ) в поле битвы, а не в мост, которым она должна быть, заключил автор статьи.

«Россия и Китай усиливают давление на США в Арктике»

Американский сенатор Дэн Салливан заявил, что Арктика стала «активным фронтом безопасности». Предупреждение Салливана прозвучало на фоне новых данных, свидетельствующих о резком росте активности иностранных военных вблизи Аляски, сообщает Fox News. Американские власти зафиксировали резкий рост количества российских и китайских военных рейдов вблизи Аляски, включая растущее число совместных операций. По данным Салливана, с 2019 года в зону идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) США проникло более ста российских самолетов, четыре китайских судна и, что наиболее тревожно, более десятка совместных групп двух стран.

Салливан призвал Конгресс ускорить строительство ледоколов, возобновить работу баз времен холодной войны и укрепить оборону США в регионе. По словам Салливана, продолжающиеся разногласия президента Дональда Трампа с Данией по поводу Гренландии отражают растущую важность Арктики для администрации США. По мере того как таяние льдов открывает новые судоходные пути, доступ к энергоресурсам и военные маршруты, Аляска становится передовой линией в борьбе за экономическое и стратегическое превосходство. В настоящее время у США есть всего два ледокола, один из которых выведен из строя, а у России - 54, заключил Салливан.

«На Украине растет недоверие к Зеленскому»

Член Ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейрос рассказал в своей статье для портала infoBRICS, что среди украинцев растет недоверие к Владимиру Зеленскому. По данным Лейроса, недавний опрос, проведенный украинским институтом социологии, показал, что почти половина населения страны считает правительство «полностью запятнанным». По мнению респондентов, ни один чиновник нынешней администрации не достоин оставаться на своем посту в постконфликтном сценарии. Исследователи опросили более тысячи украинцев из разных регионов, стремясь получить репрезентативную выборку. 42 процента респондентов заявили, что ни один государственный чиновник не должен оставаться на своем посту после окончания конфликта.

Большинство опрошенных выразило недоверие к нынешнему правительству и бюрократии в целом. Только 25 процентов респондентов заявили, что полностью доверяют Зеленскому. Недавние коррупционные скандалы подорвали и без того слабую популярность правительства, укрепив атмосферу недоверия и нестабильности. По мнению Лейроса, страх и террор стали частью повседневной политической жизни Украины, серьезно влияя на то, как местное население выражает свои взгляды. Реальное количество людей, которые не доверяют Зеленскому, вероятно, намного выше, но они просто не высказывают своего мнения, опасаясь репрессий, заявил автор статьи. По его мнению, массовые протесты на Украине неизбежны в ближайшем будущем, поскольку население страны понимает, что Зеленский намерен оставаться у власти неограниченно долго.

«Джефф к вашим услугам. «Файлы Эпштейна» как комедия в стиле Фантоцци»

В истории опального американского финансиста Джеффри Эпштейна есть не только уголовная составляющая - материалы этого дела представляют собой комедию человеческих отношений, герои которой - нахлебники, хвастуны, карьеристы и выскочки, будто бы сошедшие со страниц романа о нравах элиты, пишет итальянское издание Il Foglio. Эпштейн напоминает пенсионера, который впервые зашел в интернет: в своих мэйлах он наугад ставит знаки препинания и неправильно пишет имена. В то же время он всегда готов решать проблемы людей, желающих избежать огласки.

В письме Илону Маску в сентябре 2013 года Эпштейн говорит, что к нему домой в Нью-Йорке придут «интересные люди» из Генассамблеи ООН. Маск отмечает, что возглавляет крупные компании и запускает ракеты, поэтому не будет «тратить время на дипломатов из ООН». В «файлах Эпштейна» также фигурирует много итальянских имен. Неизвестно, что там правда, а что - ложь. Автор Il Foglio назвал «файлы Эпштейна» гремучей смесью мистификаций, недоразумений, известных имен, саморекламы, фейков и разнообразных мошенников. Газета назвала Эпштейна «Фантоцци среди героев сериала «Наследники» (Уго Фантоцци - невезучий бухгалтер из итальянских книг и фильмов). Элита в файлах Эпштейна выглядит «еще более убогой и потасканной, чем бедняки».

Киев потребовал не ставить русскую и украинскую культуры «на один уровень»

Посольство Украины в Швейцарии призывает швейцарские образовательные и культурные учреждения принижать русскую культуру, пишет швейцарское издание Die Weltwoche. В заявлении, опубликованном на сайте посольства 30 января, говорится, что «любые попытки приравнять» русскую и украинскую культуры или представить их как общее пространство для диалога - «неприемлемы».

В посольстве заявили, что украинская культура - это «культура сопротивления, достоинства и борьбы за свободу». В Швейцарии проживает 72 тысячи украинских беженцев, которым ежегодно требуется более миллиарда швейцарских франков в качестве поддержки со стороны налогоплательщиков, отмечает Die Weltwoche. В своем заявлении Украина призывает «культурные, образовательные и социальные учреждения» Швейцарии «учитывать реальный контекст» конфликта. Die Weltwoche отмечает, что ранее под давлением со стороны Украины в Швейцарии был отменен показ российских документальных фильмов. Можно только представить себе возмущение в СМИ и среди политиков, если бы посольства России, США или Израиля опубликовали аналогичные призывы против культур стран, которые им не нравятся, заключил автор статьи.