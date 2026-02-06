Экс-депутат Европарламента Алекс Филипс обвинила правительство Британии в попытках сделать «менее белыми» целые регионы страны, реализуя утвержденную ранее программу. Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

По ее словам, в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA) решили «реализовать задачу сделать британскую сельскую местность «менее белой» в рамках общенациональных планов по разнообразию».

«Чиновники в сельских районах, таких как Чилтернс и Котсуолд, пообещали привлекать больше представителей меньшинств в соответствии с планами, разработанными DEFRA», — заявила Алекс Филипс.

Экс-депутат Европарламента рассказала о том, что сейчас в Котсуолде можно «оставить дверь незапертой, и никто не пытается вломиться и украсть вещи», а на улицах «не донимают мужчины со странными взглядами на женщин».

«Там просто приятно — это старая добрая Англия. Сама идея о том, что она якобы расистская, абсурдна», — констатировала политик.

Ранее бывший министр образования Британии, мэр Большого Линкольншира Андреа Дженкинс заявила, что мигранты терроризируют жителей страны. Она отметила, что только за три месяца получила 70 писем с угрозами и призывом купить бронежилет и быть начеку. При этом автора писем «отпустили с простым предупреждением». А во время предвыборной кампании перед Дженкинс и ее сыном спустил штаны мужчина — наказания для него также не последовало.