США начали готовиться к смене режима в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что в данную инициативу вовлечен зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультирования по вопросам формирования некоего переходного органа, который поможет управлять Ираном в случае краха режима», — сказано в сообщении.

Также источник газеты добавил, что американская сторона намерена организовать встречу с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в городе Палм-бич (штат Флорида).

Ранее Reuters оценило, что вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров.