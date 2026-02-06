Финский лидер рассказал, от кого исходит «шум» об угрозе НАТО со стороны РФ

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «шумом» заявления о том, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после завершения украинского конфликта.

© EPA/TOMS KALNINS/TACC

Глава республики прокомментировал ситуацию в ходе интервью для журнала Foreign Affairs.

«Я не беспокоюсь об этом. Честно говоря, мы готовы к различным сценариям, но это все шум», — ответил финский лидер на вопрос о том, ожидает ли он угроз для Хельсинки и других западных держав после окончания специальной военной операции (СВО).

Он подчеркнул, что подобный «шум» часто исходит от людей, не понимающих геополитической и военной стратегии России.

6 февраля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия является давней угрозой для Европейского союза (ЕС). Также дипломат сообщила, что Хельсинки совместно с ЕС будет помогать Киеву столько времени, сколько потребуется.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пожелала «выздоровления» Финляндии после слов Элины Валтонен об угрозе со стороны РФ.