Стало известно о редкой аномалии у Эпштейна

В новых документах из архива финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, обнаружена его медицинская карта с подробностями о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на материалы дела.

Согласно переписке Эпштейна с врачами Кливлендской клиники, у него были диагностированы низкий уровень тестостерона и снижение либидо, которые наблюдались около 15 лет. В апреле 2015 года он писал: «Я не решаюсь начать гормональную терапию. Может, это просто совпадение?». Несмотря на его сомнения, медики настаивали на лечении.

В медицинских записях также указано, что Эпштейн страдал от ряда венерических заболеваний, включая гонорею. В анализах были обнаружены паразиты и признаки воспаления мочевого пузыря. Одна из его жертв, выступавшая под псевдонимом Рина, заявляла, что у финансиста была редкая аномалия строения полового органа. В переписке также встречается обсуждение процедуры по его увеличению, но неизвестно, была ли она проведена.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних, но покончил с собой в тюрьме до суда. Его помощница Гислейн Максвелл была осуждена в 2021 году. Публикация архивов в 2026 году выявила многочисленные связи Эпштейна с политиками, бизнесменами и членами королевских семей, включая принца Эндрю и президента Франции Эмманюэля Макрона.