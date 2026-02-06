Посол высказался о последствиях скандала с Гренландией для России

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что пока рано говорить о последствиях ситуации с Гренландией для безопасности России. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

В Белом доме ранее заявляли, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.

Двадцать первого января Трамп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где ЕС и США обсудили вопрос Гренландии. После переговоров он заявил, что не будет применять силу. Также Трамп сообщил, что не будет вводить пошлины.

Он рассказал, что США и Дания могут подписать соглашение по расширенному присутствию Штатов в Гренландии при сохранении над ней суверенитета Дании. СМИ писали, что по Гренландии будет заключена сделка, которая удовлетворит желание Трампа разместить там систему противоракетной обороны «Золотой купол» и получить доступ к критически важным полезным ископаемым.

«Для предметного анализа возможных военно-политических последствий для России следует дождаться прояснения ситуации вокруг Гренландии», - подчеркнул Барбин.

Он напомнил, что у США в рамках действующего соглашения об обороне Гренландии от 1951 года есть возможность проводить на острове необходимые для обеспечения своей национальной безопасности мероприятия.

Посол добавил, что сейчас ведется модернизация военно-космической базы США «Питуффик». Эта база представляет собой важный элемент системы раннего оповещения о ракетном нападении с арктического направления.