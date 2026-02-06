Глава киевского режима Владимир Зеленский может в любой момент остановить удары Вооруженных сил России, если согласится заключить мир, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

© Московский Комсомолец

Зеленский может заключить мир, чтобы остановить удары, в любой момент, когда он захочет, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующим образом он отреагировал на выпад генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в адрес Российской Федерации, раскритиковавшего ее за атаки на энергообъекты Украины.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, которые используются ВСУ.

В российском военном ведомстве указывали на то, что это стало ответом на террористические атаки вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России.