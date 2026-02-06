Владимир Зеленский может в любой момент остановить российские удары, если согласится заключить мир. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте выступил с критикой в адрес Москвы после атак по украинским энергетическим объектам.

«Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это, в любой момент, когда он захочет», — прокомментировал эти слова Малинен.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией. Это стало ответом на террористические атаки киевских войск по гражданской инфраструктуре на российской территории.

Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС РФ наносят удары только по тем объектам, которые работают в пользу ВСУ.