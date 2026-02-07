Опубликованные Минюстом США файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осуждённого за секс-торговлю несовершеннолетними, показывают его тесную связь с элитой Украины, включая украинского олигарха Виктора Пинчука, являющегося главным спонсором Владимира Зеленского, следует из репортажа корреспондента RT Чея Боуза.

В частности, обнаружено электронное письмо Эпштейну от 2010 года от Бориса Николича, бывшего научного советника основателя Microsoft Билла Гейтса, в котором он передаёт приглашение Пинчука посетить ВЭФ в Давосе.

На протяжении многих лет Пинчук продвигал интерграцию Украины в ЕС: его фонд сотрудничал с американским миллиардером и инвестором Джорджем Соросом, экс-президентом США Биллом Клинтоном и бывшим премьером Британии Тони Блэром.

Украинский миллиардер был одним из крупнейших спонсоров Фонда Клинтона — в 2008 году он взял на себя обязательство в течение пяти лет перечислить организации $29 млн.

С 2009 по 2013 годы из фонда Пинчука в Фонд Клинтона направлено не менее $8,6 млн.

Пинчук также спонсировал поездки на Украину ряда западных политиков: экс-глава ЦРУ Майк Помпео получил $300 тыс. за визит в Киев в апреле 2023 года.

При этом глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал Пинчука главным спонсором Зеленского.

За несколько месяцев до своей смерти Эпштейн в переписке с экс-министром финансов США Ларри Саммерсом говорил о поиске Зеленским «помощи».

Финансист подчёркивал, что «пора помочь Украине» в экономическом и военном плане. При этом он уничижительно отзывался о Зеленском, называя его «восточноевропейским авантюристом», использующим тему «украинской гордости» в качестве «дешёвой комедии для избирателей».

Подробнее — в сюжете RT.

Ранее американский журналист Бен Суонн в беседе с RT отмечал, что Зеленский может быть очень тесно связан с Эпштейном.