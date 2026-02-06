Что произошло в мире 6 февраля: кризис во Франции и авиакатастрофа

6 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — кризис во Франции и авиакатастрофа Boeing 757-225. Подробности — в материале «Рамблера».

Кризис во Франции

6 февраля 1934 года во Франции прошла попытка антипарламентского мятежа, организованная крайне правыми партиями. Силы правопорядка и левые активисты подавили выступления, не имевшие согласованного плана захвата власти. В протестах участвовали монархическое «Французское действие», «Патриотическая молодежь» и «Огненные кресты». Среди причин — экономические последствия Великой Депрессии, коррупционные скандалы, включая аферу Ставиского, и отставка полицейского префекта Жана Шапе.

Авиакатастрофа Boeing 757-225

6 февраля 1996 года Boeing 757-225 авиакомпании Birgenair разбился через 5 минут после взлета из Пуэрто-Платы в Атлантическом океане. Погибли 189 человек. Причиной стала ошибка пилота из-за неверной информации о скорости, вызванной заблокированной трубкой Пито с осиным гнездом. Это стало крупнейшей катастрофой для Boeing 757 и привело к банкротству Birgenair.

Ученый Александр Попов передал первый в истории сигнал бедствия в море по радио

6 февраля 1900 года Александр Попов впервые в истории передал радиосигнал бедствия морякам. Он связался с капитаном ледокола «Ермак», который помогал рыбакам, оказавшимся на льдине, оторвавшейся от берега. В тот же день Попов наладил радиосвязь с броненосцем «Генерал-адмирал Апраксин», севшим на мель, и тем самым способствовал его спасению.

Клеменс Винклер представил научное сообщение об открытии германия

6 февраля 1886 года немецкий ученый Клеменс Винклер представил научное сообщение об открытии германия — элемента, предсказанного Д. И. Менделеевым в его периодической таблице. Винклер открыл германий, изучая редкий минерал аргиродит. В 1885 году профессор минералогии из Фрейбергской горной академии Вельсбах нашел этот минерал благодаря наличию серебра. Винклер проанализировал образец и обнаружил в нем неизвестный элемент, который не выявлялся при других исследованиях.

Открытие Центрального театра Красной армии

6 февраля 1930 года открылся Центральный театр Красной армии (ЦТКА). В 1951 году он получил новое название — Театр Советской армии, а с 1993 года известен как Центральный академический театр Российской армии. В этот день зрители увидели премьеру спектакля «К.В.Ж.Д.», посвященного советско-китайскому конфликту. Режиссером постановки стал Василий Федоров. Театр находится на Суворовской площади, дом 2, в Москве. Это здание расположено рядом со станцией метро «Достоевская».