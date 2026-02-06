Трампа уличили в попытке загнать Иран в угол

Президент США Дональд Трамп пытается загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке. Об этом заявила научный сотрудник Атлантического совета Алисса Павия, сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, с учетом присутствия в регионе авианосца Abraham Lincoln и других военных кораблей, а также увеличения количества истребителей, у США, вероятно, появилась военная мощь, достаточная для нанесения удара, если они того захотят. Однако вопрос о том, смогут ли эти удары заставить Иран изменить свою политику или даже свергнуть правительство, остается открытым.

В то же время арабские страны Персидского залива опасаются, что нападение может спровоцировать региональную войну, в которую они тоже будут втянуты. Уточняется, что эта угроза вполне реальна: американские военные уже сбили иранский беспилотник рядом с авианосцем Abraham Lincoln, а Иран попытался остановить судно под флагом США в Ормузском проливе.

«Президент Трамп пытается загнать Иран в угол, вынуждая его начать на переговоры и пойти на уступки по ядерной сделке», — сказала Павия.

По ее словам, Трамп знает, что иранцы ослаблены после многих лет опосредованной войны, экономического кризиса и внутренних беспорядков и надеется использовать это, чтобы добиться уступок и продвинуться в вопросе возобновления ядерной сделки.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман. Он также потребовал, чтобы в ходе встреч обсуждалась исключительно ядерная повестка. В свою очередь Трамп отметил, что иранскому лидеру стоит очень побеспокоиться.