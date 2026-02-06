ЕС поменял мнение о Турции в преддверии мира на Украине
Европейский союз (ЕС), много лет рассматривавший Турцию как проблему, поменял мнение о стране в преддверии мира на Украине.
Об этом сообщает Politico.
Однако, как отмечает издание, Брюссель делает лишь первые шаги в отношениях с Анкарой, в то время как исламская страна отступила от демократии, а ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключил в тюрьму высокопоставленных политических оппонентов.
В попытке наладить отношения комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 6 февраля, в пятницу, прибудет с визитом Турцию.
В США рассказали о планах Трампа в отношении России
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается положительная динамика. По его мнению, Россия и Украина стали ближе к заключению мирного соглашения.