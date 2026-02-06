Видео премьера Японии «взорвало» YouTube

Видео с премьер-министром Японии Санаэ Такаити стало феноменом в японском сегменте YouTube, набрав менее чем за две недели свыше 100 миллионов просмотров. Видео опубликовано на канале правящей Либерально-демократической партии.

В ролике под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» премьер под ритмичный аккомпанемент барабанов говорит о необходимости перемен и решительных шагов ради будущего Японии. На утро 6 февраля число просмотров превысило 130 миллионов.

При этом другие видео, размещенные на канале Либерально-демократической партии, не приближалось к подобным показателям. Это вызвало активные обсуждения. Многие пользователи в комментариях под роликом выражают мнение, что просмотры могли быть куплены и накручены. Один из комментаторов пошутил, что число просмотров превысило численность населения Японии.

Ранее Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вместе сыграли на барабанах хиты южнокорейских исполнителей, в том числе популярной группы BTS. Политики сидели рядом и играли на барабанах такие хиты, как Dynamite группы BTS и саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» под названием Golden.