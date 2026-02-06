В США рассказали о планах Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой. Об этом говорит возобновление взаимодействия между военными ведомствами двух стран, заявил The Washington Post контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

Газета написала, что, со слов официальных лиц, США и Россия возобновят диалог на высоком уровне между военными ведомствами, который был остановлен перед началом конфликта на Украине. Издание отметило, что это стало «очевидным признаком» того, что администрация Трампа стремится к нормализации отношений с Москвой, несмотря на истечение срока действия договора СНВ-3.

«Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными», — прокомментировал Марк Монтгомери.

Один из американских чиновников также рассказал изданию, что решение возобновить военное взаимодействие между РФ и США стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни «создала основу для дальнейшего диалога», сказал чиновник.

5 февраля СМИ сообщили, что США и Россия собираются продлить действия договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) еще на полгода, чтобы подготовить новое соглашение. Также портал Axios написал, что стороны близки к достижению договоренностей о продлении ДСНВ.

Также в интервью журналистке Мэгги Келли вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США могут взаимодействовать с Россией в отдельных сферах, где интересы двух стран пересекаются. Также он отметил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими государствами над сокращением количества ядерного оружия.